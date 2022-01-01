vitaliiangel написав:
подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
🔥 Як конвертувати гривню в USDT за 10 хвилин без P2P та заробити 4-6%
ℹ️ Розповім про один цікавий спосіб як можна переказувати фіатні кошти на біржу у будь-який день (в тому числі на вихідних) за 5-10 хвилин.
✅ Що потрібно
• Рахунок в українському банку.
• Рахунок 🌐 Wise.
• Акаунт на крипто платформі 🏦 Nexo. Потрібно вказувати ЄС адресу для отримання EUR SEPA реквізитів. Підходять виписки з інших банків.
⚙️ Алгоритм дій
• Придбати євро онлайн в укр. банку.
• Поповнити рахунок Wise через Google Pay.
• Переказати євро через Instant Sepa на ваш рахунок Nexo.
• В Nexo обміняти євро на USDT.
• Вивести крипту без комісії на іншу біржу де є P2P. Як вигідно продати писав тут.
🔃 Скільки займає часу
Так як Wise та Nexo підтримують Instant Sepa на все потрібно 5 хвилин без врахування продажу на P2P.
➗ Скільки можна заробити станом на 12 січня
• Купуємо євро в Глобус.
• 50000/41.84/1.0047 = €1189.43 на Nexo.
• Конвертуємо у USDT = 1298.28.
• Продаємо по 40.1 = 52 061. Профіт ₴2 061.
💡 Лайфхак