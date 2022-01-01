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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:29

  candidat написав:При оформлении депозита Классический есть программа лояльности: +0,5% пенсионеру или за депозит от 100 тысяч грн.
Эта надбавка в 0,5% даётся при пролонгации депозита пенсионера, депозита более 100 тысяч? Будет ли при пролонгации базовая ставка + 0,5% за пролонгацию + 0,5% за пенсионера/100тысяч? Скажем, при базовой ставке 16% получится при пролонгации 16+0,5+0,5=17%?

Бонуси не підсумовуються.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59

подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:46

  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:30

  sens написав:
  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно

З Хамелеон - ліміт на безкоштовні перекази. (20 тис. грн.)
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 21:59

  Ltava написав:
  sens написав:
  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно

З Хамелеон - ліміт на безкоштовні перекази. (20 тис. грн.)

На питання про Р2Р і безкоштовно відповідь надано,до чого ліміти?ви в самому питанні побачили натяк на суму?? Ок при поповненні будь-яким способом картки глобус плюс в тарифах немає комісії
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 00:50

  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
при пополнениях любым способом - не сдирается
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:41

  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

🔥 Як конвертувати гривню в USDT за 10 хвилин без P2P та заробити 4-6%

ℹ️ Розповім про один цікавий спосіб як можна переказувати фіатні кошти на біржу у будь-який день (в тому числі на вихідних) за 5-10 хвилин.

✅ Що потрібно
• Рахунок в українському банку.
• Рахунок 🌐 Wise.
• Акаунт на крипто платформі 🏦 Nexo. Потрібно вказувати ЄС адресу для отримання EUR SEPA реквізитів. Підходять виписки з інших банків.

⚙️ Алгоритм дій
• Придбати євро онлайн в укр. банку.
• Поповнити рахунок Wise через Google Pay.
• Переказати євро через Instant Sepa на ваш рахунок Nexo.
• В Nexo обміняти євро на USDT.
• Вивести крипту без комісії на іншу біржу де є P2P. Як вигідно продати писав тут.

🔃 Скільки займає часу
Так як Wise та Nexo підтримують Instant Sepa на все потрібно 5 хвилин без врахування продажу на P2P.

➗ Скільки можна заробити станом на 12 січня
• Купуємо євро в Глобус.
• 50000/41.84/1.0047 = €1189.43 на Nexo.
• Конвертуємо у USDT = 1298.28.
• Продаємо по 40.1 = 52 061. Профіт ₴2 061.

💡 Лайфхак
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 22:11

  melkh написав:korzviktor20Зображення


А без підпису цієї шняги через додаток не можливо переказати кошти? Якщо це так, то як тоді можливо?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 22:45

  Sanyok77 написав:Как в этом банке получить кредитный лимит?
Я открыл карту Глобус Плюс 1 января и попросил 1000 грн лимита, но не дали.
Может имеет смысл месяца на 3-4 её оставить и не трогать вообще? А тогда уже либо просить либо сами нальют

Мне тоже отказывало приложение в лимите. Потом я написал в чат на горячку вопрос, почему мне не даёте кредитный лимит, у меня депозит на 400к у вас. Пообещали порешать. На следующий день дали 25к.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 01:36

  andreyiskra написав:
  Sanyok77 написав:Как в этом банке получить кредитный лимит?
Я открыл карту Глобус Плюс 1 января и попросил 1000 грн лимита, но не дали.
Может имеет смысл месяца на 3-4 её оставить и не трогать вообще? А тогда уже либо просить либо сами нальют

Мне тоже отказывало приложение в лимите. Потом я написал в чат на горячку вопрос, почему мне не даёте кредитный лимит, у меня депозит на 400к у вас. Пообещали порешать. На следующий день дали 25к.

У меня пока нет депозита в Глобусе.
Как-то обидно, что даже такой малюсенький лимит не хотят давать.
Или они дают лимит только при наличии депозита?
Sanyok77
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