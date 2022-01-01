RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 21:28

Sanyok77 Думаю нет.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1414
З нами з: 28.01.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:04

Re: Банк Глобус

  Sanyok77 написав:У меня пока нет депозита в Глобусе.

у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6330
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank, Vatsyk, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 108, 109, 110
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1090 394407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 січ, 2024 22:46
greenozon
А-Банк 1 ... 164, 165, 166
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1650 947219
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 14:46
Monk23
Агропросперіс Банк 1 ... 12, 13, 14
lubopytnaya » Сер 02 лют, 2022 14:06
133 65226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 січ, 2024 09:55
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10956)
14.01.2024 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.