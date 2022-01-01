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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 22:04
Re: Банк Глобус
у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
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