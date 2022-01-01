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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 21:28

Sanyok77 Думаю нет.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:04

Re: Банк Глобус

  Sanyok77 написав:У меня пока нет депозита в Глобусе.

у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:43

Re: Банк Глобус

  Goodman написав:я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .

Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 00:22

ingtrans согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года
Goodman
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