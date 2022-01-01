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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:04
Re: Банк Глобус
у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Додано: Нед 14 січ, 2024 23:43
Re: Банк Глобус
Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.
Додано: Пон 15 січ, 2024 00:22
ingtrans согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года
Додано: Пон 15 січ, 2024 20:37
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