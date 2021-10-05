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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 14 січ, 2024 21:28
Sanyok77 Думаю нет.
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andreyiskra
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Додано: Нед 14 січ, 2024 22:04
Sanyok77 написав:
У меня пока нет депозита в Глобусе.
у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
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Goodman
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Додано: Нед 14 січ, 2024 23:43
Goodman написав:
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.
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ingtrans
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Додано: Пон 15 січ, 2024 00:22
ingtrans согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года
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Goodman
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:37
Goodman написав:ingtrans
согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года
Жене дали 20000 кредлимит. Без официальной зарплаты, небольшая пенсия. Новый клиент .мне не дали,хотя есть и зарплата и депозиты. Скоринг жлобуса очень специфический
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Яша
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Додано: Вів 16 січ, 2024 00:06
ingtrans написав: Goodman написав:
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.
Так и есть. Насыпают безо всякой логики.
Запрашивал четыре раза - отлуп.
Более полумиллиона депо, активно юзаю карту ради кешбека, клиент уже более пяти лет.
Возможно, депозиты негативно влияют)
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emeta
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Додано: Вів 16 січ, 2024 05:17
Так же активно пользуюсь, депозитов 0, лимит категорически не дают ни шекеля¿
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Feh14
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Додано: Вів 23 січ, 2024 06:12
Если отправить перевод с Онлайн для выплат на карту другого клиента Глобуса, но не через р2р, а на IBAN, то долго зачисление придется ждать?
Надо отправлять пораньше, чтоб в тот же день засчитали получателю? Насколько пораньше?
Или главное отправить в операционное время, пусть и ближе к его концу, и всё равно дойдет в тот же день?
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candidat
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