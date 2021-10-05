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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 20:28

Sanyok77 Думаю нет.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 21:04

Re: Банк Глобус

  Sanyok77 написав:У меня пока нет депозита в Глобусе.

у меня були депозити, но не давало через приложения открить глобусплюс
я звонил на гор. линию и сказал, что мне нужно для работи приложение и карту
для открития нових депозитов.
горячка писала служебку на тех.отдел и дали доступ и открилась карта.
а кредитний лимит дали только спустя год.
я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 22:43

Re: Банк Глобус

  Goodman написав:я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .

Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2024 23:22

ingtrans согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 19:37

  Goodman написав:ingtrans согласен, я давно маринуюсь в глобусе , того и налили.
где то с 2016 года

Жене дали 20000 кредлимит. Без официальной зарплаты, небольшая пенсия. Новый клиент .мне не дали,хотя есть и зарплата и депозиты. Скоринг жлобуса очень специфический :(
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 23:06

  ingtrans написав:
  Goodman написав:я активно пользовался глобусплюсом для кешбека.
влияют депозити, долгая история в банке , активность по карте.
отчасти влияет кредитная нагрузка ( смотрят кред историю и делают себе оценку) .

Я раза 3 просил лимит через приложение - моментальный отлуп без запроса кредитной истории. Запрос был только при открытии карты. При этом были депозиты на общую сумму 200к, но история всего 4-6 месяцев и активность невысокая. За последние пару месяцев и депозиты закончились, и картой не пользовался, и лимит не просил, потому что пока есть более выгодное предложение от другого банка. Сделал вывод, что возможность запроса лимита в приложении - это фикция, поскольку банк если и наливает, то обычно сразу пачке клиентов, что говорит о том, что банк сам решает, когда наливать, независимо от запроса клиента.


Так и есть. Насыпают безо всякой логики.
Запрашивал четыре раза - отлуп.
Более полумиллиона депо, активно юзаю карту ради кешбека, клиент уже более пяти лет.
Возможно, депозиты негативно влияют)
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 04:17

Так же активно пользуюсь, депозитов 0, лимит категорически не дают ни шекеля¿
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 05:12

Если отправить перевод с Онлайн для выплат на карту другого клиента Глобуса, но не через р2р, а на IBAN, то долго зачисление придется ждать?

Надо отправлять пораньше, чтоб в тот же день засчитали получателю? Насколько пораньше?
Или главное отправить в операционное время, пусть и ближе к его концу, и всё равно дойдет в тот же день?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2024 18:54

  candidat написав:Если отправить перевод с Онлайн для выплат на карту другого клиента Глобуса, но не через р2р, а на IBAN, то долго зачисление придется ждать?

5-10 минут было осенью
flysoulfly
 
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