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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:02

melkh сегодня у Глобуса какие-то траблы вроде были
flysoulfly
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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  #<1 ... 105106107108
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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