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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:02

melkh сегодня у Глобуса какие-то траблы вроде были
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 13:29

flysoulfly А де подивитися в застосунку, яку суму потрібно повернути, щоб залишитися у пільговому періоді, почав користуватися 27.01?
melkh
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2024 05:14

Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 07:53

  melkh написав:flysoulfly А де подивитися в застосунку, яку суму потрібно повернути, щоб залишитися у пільговому періоді, почав користуватися 27.01?

"Картки" - тап по картці - "інформація" - там першим рядком(синеньким) йде ця інфа з сумою
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 29 січ, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:04

flysoulfly Пише таке:"сплатіть **.** до 18.00 29.02.2024, щоб залишитися у пільговому періоді", значить, в мене ще є час, так?
melkh
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Повідомлень: 944
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:08

  melkh написав:flysoulfly Пише таке:"сплатіть **.** до 18.00 29.02.2024, щоб залишитися у пільговому періоді", значить, в мене ще є час, так?
є,
:oops: то я помилився трошки з терміном...
:cry: ранок :evil:

А якщо загасити всю заборгованість 1.02. то грейс буде вже по 31.03. :!:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 11:19

  klug написав: але тепер постала дилема з КЕП.

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2024 18:35

  klug написав:Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.

Які саме спрощення?
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 02:07

  mogicanin1986 написав:
  klug написав:Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.

Які саме спрощення?

ХЗ - вони не уточнили, але схоже, що знаходять у базі клієнтів і після того не так ретельно верифікують. Я до того думав, що проблема у фотоідентифікації, але схоже, що Жлобус+ вважав мене терористом при тому, що сам Жлобус знав, що я ОК. Тепер і Ж+ попустило. Точно сказати не можу, але думаю, що тепер не буде потреби знімати й обмеження за рахунками, відкритими у Ж+ для новозареєстрованих у Ж+ клієнтів Жлобуса.
klug
 
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