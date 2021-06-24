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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 січ, 2024 20:02
melkh сегодня у Глобуса какие-то траблы вроде были
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Додано: Суб 27 січ, 2024 13:29
flysoulfly А де подивитися в застосунку, яку суму потрібно повернути, щоб залишитися у пільговому періоді, почав користуватися 27.01?
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melkh
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Додано: Нед 28 січ, 2024 05:14
Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 07:53
melkh написав:flysoulfly
А де подивитися в застосунку, яку суму потрібно повернути, щоб залишитися у пільговому періоді, почав користуватися 27.01?
"Картки" - тап по картці - "інформація" - там першим рядком(синеньким) йде ця інфа з сумою
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 29 січ, 2024 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:04
flysoulfly Пише таке:"сплатіть **.** до 18.00 29.02.2024, щоб залишитися у пільговому періоді", значить, в мене ще є час, так?
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:08
melkh написав:flysoulfly
Пише таке:"сплатіть **.** до 18.00 29.02.2024, щоб залишитися у пільговому періоді", значить, в мене ще є час, так?
є,
то я помилився трошки з терміном...
ранок
А якщо загасити всю заборгованість 1.02. то грейс буде вже по 31.03.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 11:19
klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
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Додано: Пон 29 січ, 2024 18:35
klug написав:
Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.
Які саме спрощення?
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Додано: Вів 30 січ, 2024 02:07
mogicanin1986 написав: klug написав:
Жлобус нарешті спростив реєстрацію у Жлобус+ для чинних клієнтів Жлобуса. Усього за 1,5 роки та численних звернень до підтримки вдалося нарешті зареєструватися, але тепер постала дилема з КЕП.
Які саме спрощення?
ХЗ - вони не уточнили, але схоже, що знаходять у базі клієнтів і після того не так ретельно верифікують. Я до того думав, що проблема у фотоідентифікації, але схоже, що Жлобус+ вважав мене терористом при тому, що сам Жлобус знав, що я ОК. Тепер і Ж+ попустило. Точно сказати не можу, але думаю, що тепер не буде потреби знімати й обмеження за рахунками, відкритими у Ж+ для новозареєстрованих у Ж+ клієнтів Жлобуса.
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