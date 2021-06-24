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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41
klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
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greenozon
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Вів 30 січ, 2024 20:26
sens