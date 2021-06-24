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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41

Re: Банк Глобус

  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
greenozon
 
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З нами з: 01.06.14
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  #<1 ... 106107108109
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