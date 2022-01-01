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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41
klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
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greenozon
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Додано: Сер 31 січ, 2024 10:06
greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає відкрити кредитку.
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klug
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Додано: Сер 31 січ, 2024 12:22
viewtopic.php?p=5679839#p5679839
klug написав: greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає відкрити кредитку.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38
greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
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Powerlife
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Додано: Чет 01 лют, 2024 20:27
Powerlife написав: greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
Діватись нема куди. Без переходу - схоже , що ніякі фінансові операції в додатку недоступні. Сам відтягував перехід до останнього...
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:58
Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
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amatorodessa
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