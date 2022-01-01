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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41

Re: Банк Глобус

  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:06

  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає відкрити кредитку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:22

  klug написав:
  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає відкрити кредитку.


viewtopic.php?p=5679839#p5679839
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38

  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
Powerlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:27

  Powerlife написав:
  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...


Діватись нема куди. Без переходу - схоже , що ніякі фінансові операції в додатку недоступні. Сам відтягував перехід до останнього...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:58

Re: Банк Глобус

Чи можна заводити грн безготівково , купувати долари онлайн та знімати в касі і які комісії тоді
amatorodessa
 
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