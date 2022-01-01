RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41

Re: Банк Глобус

  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
greenozon
 
Повідомлень: 15959
З нами з: 01.06.14
Подякував: 403 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 10:06

  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає відкрити кредитку.
klug
 
Повідомлень: 8356
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:22

  klug написав:
  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає відкрити кредитку.


viewtopic.php?p=5679839#p5679839
flysoulfly
 
Повідомлень: 4220
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1482 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38

  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
Powerlife
 
Повідомлень: 142
З нами з: 11.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 20:27

  Powerlife написав:
  greenozon написав:
  klug написав:але тепер постала дилема з КЕП.


то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)

Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...


Діватись нема куди. Без переходу - схоже , що ніякі фінансові операції в додатку недоступні. Сам відтягував перехід до останнього...
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 99
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2024 23:28

  candidat написав:И что делать, если периодически надо между ними переводить?

якщо є можливість - спробувати здійснити п2п з використанням карток різних МПС (Віза→МС і навпаки) як в банку донорі так і в реципієнта.
KVV
 
Повідомлень: 1248
З нами з: 29.11.18
Подякував: 59 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 136, 137, 138
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
1370 931415
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 23:53
flysoulfly
А-Банк 1 ... 165, 166, 167
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
1661 951481
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 21:49
Julio
ПроКредит Банк 1 ... 38, 39, 40
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
392 184469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2024 05:41
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.