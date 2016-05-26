|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2024 23:41
klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15965
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Сер 31 січ, 2024 10:06
greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає відкрити кредитку.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8356
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1177 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 31 січ, 2024 12:22
viewtopic.php?p=5679839#p5679839
klug написав: greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає відкрити кредитку.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4235
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 15:38
greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
-
Powerlife
-
-
- Повідомлень: 142
- З нами з: 11.12.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лют, 2024 20:27
Powerlife написав: greenozon написав: klug написав:
але тепер постала дилема з КЕП.
то це виходить що це дурнувате віконечко із пропозицією переходу в КЕП не дає по старому переказувати кошти? (із СМС підтвердженням)
Не дає переказати кошти з рахунку. Хто перейшов на КЕП? Там пароль є? Встановлюєш пароль собі на КЕП? По безпеці, треба думати, чи переходити...
Діватись нема куди. Без переходу - схоже , що ніякі фінансові операції в додатку недоступні. Сам відтягував перехід до останнього...
-
Vatsyk
-
-
- Повідомлень: 99
- З нами з: 03.03.17
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 06 лют, 2024 23:28
candidat написав:
И что делать, если периодически надо между ними переводить?
якщо є можливість - спробувати здійснити п2п з використанням карток різних МПС (Віза→МС і навпаки) як в банку донорі так і в реципієнта.
-
KVV
-
-
- Повідомлень: 1248
- З нами з: 29.11.18
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лют, 2024 12:17
-------
Діватись нема куди. Без переходу - схоже , що ніякі фінансові операції в додатку недоступні. Сам відтягував перехід до останнього...[/quote]
в веб ІБ немає переказів?
2) депо дасть відкрити без сраного КЕПа в додатку?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15965
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 1570 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1394
|934039
|
|
|33
|19869
|
|
|1119
|401260
|
|