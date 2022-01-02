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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00
korzviktor20 написав:
Кеп норм.работает?
нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
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Goodman
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