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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00

  korzviktor20 написав:Кеп норм.работает?


нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30

korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58

Re: Банк Глобус

Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 04:45

  korzviktor20 написав:Мне это все не интересно))

Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
klug
 
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