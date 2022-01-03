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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00
korzviktor20 написав:
Кеп норм.работает?
нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30
korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
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Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58
Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
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korzviktor20
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Додано: Нед 03 бер, 2024 04:45
korzviktor20 написав:
Мне это все не интересно))
Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
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klug
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Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04
klug написав: korzviktor20 написав:
Мне это все не интересно))
Если посмотреть дату вопроса и дату моего ответа, станет ясно.В промежутке между датами можно ознакомится с другими постами.
Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
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korzviktor20
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