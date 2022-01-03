нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00
Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30
korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58
Re: Банк Глобус
Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
Додано: Нед 03 бер, 2024 04:45
Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04
Додано: Нед 03 бер, 2024 21:29
Доброго!
Пара питань.
1. Маю рахунки грн, дол, евро. Встановив додаток, але він відмовляється пускати до себе, вже після вводу коду з СМС. Відділення допоможе в цьому питанні?
2. Хочу закинути трохи грн на депозит, яку карту/карти оформити під це діло, щоб повністю було безкоштовно (без абонки та смс),миттєва. Порекомендуйте бо там купа карт, а з телефона не зовсім зручно передивлятися тарифи.
Дякую.
Додано: Нед 03 бер, 2024 21:39
Re: Банк Глобус
Точна цей?
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