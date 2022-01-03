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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 08:00

  korzviktor20 написав:Кеп норм.работает?


нормально , уже смс не просить .
все саме робить.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 21:30

korzviktor20 Класно, можна платити з картки дружини без підтверддення з клону. Раніше набирав, питав, скажи смс-код((
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 23:58

Re: Банк Глобус

Мне это все не интересно)).Гоняю шарик тупо через гугл пей на продукты, из за кешбека.У глобуса свой интерес, у меня свой.закидываю мелочь с других банков и трачу на хавчик.пока все
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 04:45

  korzviktor20 написав:Мне это все не интересно))

Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 17:04

  klug написав:
  korzviktor20 написав:Мне это все не интересно))

Если посмотреть дату вопроса и дату моего ответа, станет ясно.В промежутке между датами можно ознакомится с другими постами.
Для чого ставити питання, якщо не цікава відповідь? Треба був привід розповісти, як добре ганяти?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:29

Доброго!
Пара питань.
1. Маю рахунки грн, дол, евро. Встановив додаток, але він відмовляється пускати до себе, вже після вводу коду з СМС. Відділення допоможе в цьому питанні?
2. Хочу закинути трохи грн на депозит, яку карту/карти оформити під це діло, щоб повністю було безкоштовно (без абонки та смс),миттєва. Порекомендуйте бо там купа карт, а з телефона не зовсім зручно передивлятися тарифи.
Дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 21:39

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Встановив додаток

Точна цей?
https://globusbank.com.ua/ua/globusplus.html
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 22:21

  Amethyst написав:
  novichok написав:Встановив додаток

Точна цей?
https://globusbank.com.ua/ua/globusplus.html

Воно-воно, але після вводу коду бачу...
Зображення
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 23:07

Re: Банк Глобус

  novichok написав:Воно-воно, але після вводу коду бачу...
Схоже, шо ви раніше були клієнтом банки і у неї є до вас питання. Борошнить сапорт :)
Amethyst
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