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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 09:34
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
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novichok
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