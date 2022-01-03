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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 09:34
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
Додано: Пон 04 бер, 2024 10:55
Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.
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