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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 09:34

Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 10:55

  novichok написав:Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?

Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:24

Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
novichok
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Повідомлень: 3291
З нами з: 31.03.13
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 13:33

  novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?

Тільки онлайн!
Але якщо у вас є якійсь проблеми з доками, то прийдеться віддзвонювати від-ня і все утрясати
Amethyst
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1
9
  #<1 ... 108109110111
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