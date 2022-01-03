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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 09:34
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
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novichok
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Додано: Пон 04 бер, 2024 10:55
novichok написав:
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.
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Додано: Пон 04 бер, 2024 13:24
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Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
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novichok
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Додано: Пон 04 бер, 2024 13:33
novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
Тільки онлайн!
Але якщо у вас є якійсь проблеми з доками, то прийдеться віддзвонювати від-ня і все утрясати
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Додано: Пон 04 бер, 2024 16:31
только
novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
онлайн.
и далее по всем открытым онлайн счетам и картам отделения видят не всю инфу: бардак (псевдоНэобанк)
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Додано: Пон 04 бер, 2024 16:56
оце 100%
відділення - окремо, онлайн банкінг - окремо
виходить до сліз, приходиш вияснити щось в відділення там тебе шлють на гарячу самому розбиратись!
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