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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:45

  novichok написав:
  Amethyst написав:
  novichok написав:Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?

Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.

Таки вдалося встановити додаток.
Глобус+ без кред ліміта, тому Лайт не потрібна. А от Поточний онлайн я зможу відкрити тільки після розміщення депозиту, вірно?
А ще питання! При відкритті десь промайнула сума 400т на рік. Це на вхід до банку, чи на оберт(200т заніс+200т виніс, якщо більше, то фінмон)??

Поточний Онлайн сам "відкриється" при відкритті депо.
А про 400К ото промайнуло, якщо клієнт реєструється онлайн. І якщо хоче більше, то треба топати у від-ня і підписувати Анкету.
Але я тут писав про свій досвід -- умовив своє від-ня надіслати мені ПДФ-анкету і підписав її КЕПом.
Я був клієнтом, і навіть закрив рахунки, а от відкрив Глобус+ 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:46

Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:48

  novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?

400К це на вхід
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 20:54

  Amethyst написав:
  novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?

400К це на вхід

дякую +
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 22:27

Ни как не дают лимит, таки да.
Трачу норм денег, не дают, на полку кладу, не дают.
Итого имеем 2 абсолютно одинаковые карты, + и +лайт, что вообще безсмысленно.
Feh14
 
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