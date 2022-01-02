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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:45
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.
Таки вдалося встановити додаток.
Глобус+ без кред ліміта, тому Лайт не потрібна. А от Поточний онлайн я зможу відкрити тільки після розміщення депозиту, вірно?
А ще питання! При відкритті десь промайнула сума 400т на рік. Це на вхід до банку, чи на оберт(200т заніс+200т виніс, якщо більше, то фінмон)??
Поточний Онлайн сам "відкриється" при відкритті депо.
А про 400К ото промайнуло, якщо клієнт реєструється онлайн. І якщо хоче більше, то треба топати у від-ня і підписувати Анкету.
Але я тут писав про свій досвід -- умовив своє від-ня надіслати мені ПДФ-анкету і підписав її КЕПом.
Я був клієнтом, і навіть закрив рахунки, а от відкрив Глобус+
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:46
Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:48
novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:54
Amethyst написав: novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
дякую +
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:27
Ни как не дают лимит, таки да.
Трачу норм денег, не дают, на полку кладу, не дают.
Итого имеем 2 абсолютно одинаковые карты, + и +лайт, что вообще безсмысленно.
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