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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 бер, 2024 20:45
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:
Ок. А картка/картки яка під депозит потрібна, щоб безкоштовна була, без смс та абонки?
Глобус+, але вона може бути і кредитною
Тоді відкриєте Глобус Лайт -- дебетна
Під депо в застосунку відкривають Поточний Онлайн. З нього СЕПи для виводу депо -- анлім. Тобто заводите з картки, а виводите з Поточний Онлайн, або до 50К/міс можна р2р або до 10К/оп СЕПом з карткових нашару.
Таки вдалося встановити додаток.
Глобус+ без кред ліміта, тому Лайт не потрібна. А от Поточний онлайн я зможу відкрити тільки після розміщення депозиту, вірно?
А ще питання! При відкритті десь промайнула сума 400т на рік. Це на вхід до банку, чи на оберт(200т заніс+200т виніс, якщо більше, то фінмон)??
Поточний Онлайн сам "відкриється" при відкритті депо.
А про 400К ото промайнуло, якщо клієнт реєструється онлайн. І якщо хоче більше, то треба топати у від-ня і підписувати Анкету.
Але я тут писав про свій досвід -- умовив своє від-ня надіслати мені ПДФ-анкету і підписав її КЕПом.
Я був клієнтом, і навіть закрив рахунки, а от відкрив Глобус+
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:46
Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
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novichok
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:48
novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
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Додано: Пон 04 бер, 2024 20:54
Amethyst написав: novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
дякую +
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novichok
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Додано: Пон 04 бер, 2024 22:27
Ни как не дают лимит, таки да.
Трачу норм денег, не дают, на полку кладу, не дают.
Итого имеем 2 абсолютно одинаковые карты, + и +лайт, что вообще безсмысленно.
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Feh14
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:14
Народ, подскажите как снять $ в Глобусе без комисса?
В таблице написано со счета, но это сработает по программе 200к через депозит, по 50к конвертирует сразу на карту, а не на счет, и там 1%.
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dazdimon11
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Додано: Вів 05 бер, 2024 14:48
dazdimon11 написав:Народ, подскажите как снять $ в Глобусе без комисса?
В таблице написано со счета, но это сработает по программе 200к через депозит, по 50к конвертирует сразу на карту, а не на счет, и там 1%.
Только оплата картой безналом
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Chicheva
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Додано: Вів 05 бер, 2024 15:01
dazdimon11 написав:
Народ, подскажите как снять $ в Глобусе без комисса?
В таблице написано со счета, но это сработает по программе 200к через депозит, по 50к конвертирует сразу на карту, а не на счет, и там 1%.
Якщо не горить, можна оформити трьохмісячний депозит з поповненням.
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lara_08
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Додано: Вів 05 бер, 2024 16:13
lara_08 написав: dazdimon11 написав:
Народ, подскажите как снять $ в Глобусе без комисса?
В таблице написано со счета, но это сработает по программе 200к через депозит, по 50к конвертирует сразу на карту, а не на счет, и там 1%.
Якщо не горить, можна оформити трьохмісячний депозит з поповненням.
Це не спрацює.
1) якщо це депозит з валютообміном - там нема поповнення
2) якщо звичайний депозит - то поверення буде на ту ж карту і ті ж 1% за зняття зберігаються
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dazdimon11
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Додано: Вів 05 бер, 2024 17:13
dazdimon11 написав: lara_08 написав: dazdimon11 написав:
Народ, подскажите как снять $ в Глобусе без комисса?
В таблице написано со счета, но это сработает по программе 200к через депозит, по 50к конвертирует сразу на карту, а не на счет, и там 1%.
Якщо не горить, можна оформити трьохмісячний депозит з поповненням.
Це не спрацює.
1) якщо це депозит з валютообміном - там нема поповнення
2) якщо звичайний депозит - то поверення буде на ту ж карту і ті ж 1% за зняття зберігаються
Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса
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mustbe
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