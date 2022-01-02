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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:26
mustbe написав:
Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса
Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет
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dazdimon11
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:58
dazdimon11 написав: mustbe написав:
Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса
Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет
Или в отделении за 50 грн.
Или в приложухе открыть конверт на 200+ баксов, при этом будет создан текущий счёт
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mustbe
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