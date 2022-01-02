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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 17:26

  mustbe написав:Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса


Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет
dazdimon11
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 18:58

  dazdimon11 написав:
  mustbe написав:Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса

Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет

Или в отделении за 50 грн.
Или в приложухе открыть конверт на 200+ баксов, при этом будет создан текущий счёт
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 10:09

Re: Банк Глобус

flysoulfly написав:
  novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
только онлайн.
и далее по всем открытым онлайн счетам и картам отделения видят не всю инфу: бардак (псевдоНэобанк)
Якщо паспорт книжечка старого зразку і немає паспорту в Дії , то відкрити рахунок в банку Глобус неможливо ? Якщо прийти у відділення ? Або неможливо відкрити лише деякі картки ?
amatorodessa
 
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