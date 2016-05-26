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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 бер, 2024 17:26
mustbe написав:
Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса
Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет
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dazdimon11
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Додано: Сер 06 бер, 2024 18:58
dazdimon11 написав: mustbe написав:
Предварительно нужно иметь валютный счёт. Или за 50 грн или за конверт.
Обычный валютный депо вполне можно открыть с карты, а выплату и проценты получить на счёт.
Снятие со счёта - без комиса
Спасибо!
Счет открывается в отделении? в приложухе вроде нет
Или в отделении за 50 грн.
Или в приложухе открыть конверт на 200+ баксов, при этом будет создан текущий счёт
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mustbe
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Додано: Чет 07 бер, 2024 10:09
flysoulfly написав:
только
novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
онлайн.
и далее по всем открытым онлайн счетам и картам отделения видят не всю инфу: бардак (псевдоНэобанк)
Якщо паспорт книжечка старого зразку і немає паспорту в Дії , то відкрити рахунок в банку Глобус неможливо ? Якщо прийти у відділення ? Або неможливо відкрити лише деякі картки ?
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Додано: Чет 07 бер, 2024 15:28
amatorodessa написав: flysoulfly написав:
только
novichok написав:Amethyst
Глобус+ та Глобус Лайт відкривають у відділенні чи можна онлайн?
онлайн.
и далее по всем открытым онлайн счетам и картам отделения видят не всю инфу: бардак (псевдоНэобанк)
Якщо паспорт книжечка старого зразку і немає паспорту в Дії , то відкрити рахунок в банку Глобус неможливо ? Якщо прийти у відділення ? Або неможливо відкрити лише деякі картки ?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:22
Amethyst написав: novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
підкажіть, будь ласочка, як рахується рік (для отих 400т), з 1 січня по 31 грудня, чи з моменту першого поповнення?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:45
novichok написав: Amethyst написав: novichok написав:Amethyst
400 к це на вхід, чи на вхід-вихід (оберт)?
400К це на вхід
підкажіть, будь ласочка, як рахується рік (для отих 400т), з 1 січня по 31 грудня, чи з моменту першого поповнення?
Мені казали, що -- календарний рік (з 1 січ по 31 груд), це від-ня на Саксаганського ))
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