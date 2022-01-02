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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 09:20

Скажите, как гасить кредитку, например, 30.04? В этот день уже только сепом или ещё можно толкнуть чужим или потянуть своим п2п?
Как долго п2п у них проводится?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 10:58

la9

Иногда, по наблюдениям, такое впечатление, что СЕП -платежи проводят в ручном режиме в самом конце дня.

Поєтому 1 день в запас и спите спокойно. :)
Vatsyk
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Повідомлень: 101
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 11:09

Умови отримання бонусу від Мінфіну

https://minfin.com.ua/ua/deposits/700-k ... &sku=16496

В акції не беруть участь депозити
Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 90 днів до подання заявки на участь у акції
sens
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Повідомлень: 16186
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Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 10:49

Зміни тарифів за картками «Банку Глобус»
Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків.
---
10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку.
Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць
https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
greenozon
 
Повідомлень: 16089
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:10

Re: Банк Глобус

greenozon написав:Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць


але не більше залишку власних коштів.
Zochan
 
Повідомлень: 1083
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:24

  greenozon написав:Зміни тарифів за картками «Банку Глобус»
Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків.
---
10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку.
Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць
https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
пришел про это пуш, хотел открыть - "помилка"...
И всьо - после этого в аппку вообще зайти не могу поле ввода 4-цифренного кода - "помилка" и всьо :( (код правильный)
обновил аппку с плеймаркета - не помогло
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 19:18

  Vatsyk написав:la9

Иногда, по наблюдениям, такое впечатление, что СЕП -платежи проводят в ручном режиме в самом конце дня.

Поєтому 1 день в запас и спите спокойно. :)

А через п2п кредитку можно гасить и когда крайний срок таким способом?
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:11

Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?
la9
 
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З нами з: 02.07.09
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