Скажите, как гасить кредитку, например, 30.04? В этот день уже только сепом или ещё можно толкнуть чужим или потянуть своим п2п?
Как долго п2п у них проводится?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 бер, 2024 09:20
Скажите, как гасить кредитку, например, 30.04? В этот день уже только сепом или ещё можно толкнуть чужим или потянуть своим п2п?
Как долго п2п у них проводится?
Додано: Пон 11 бер, 2024 10:58
la9
Иногда, по наблюдениям, такое впечатление, что СЕП -платежи проводят в ручном режиме в самом конце дня.
Поєтому 1 день в запас и спите спокойно.
Додано: Пон 11 бер, 2024 11:09
Умови отримання бонусу від Мінфіну
В акції не беруть участь депозити
Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 90 днів до подання заявки на участь у акції
Додано: Вів 12 бер, 2024 10:49
Зміни тарифів за картками «Банку Глобус»
Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків.
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10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку.
Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць
Додано: Вів 12 бер, 2024 11:10
Re: Банк Глобус
але не більше залишку власних коштів.
Додано: Вів 12 бер, 2024 11:24
пришел про это пуш, хотел открыть - "помилка"...
И всьо - после этого в аппку вообще зайти не могу поле ввода 4-цифренного кода - "помилка" и всьо (код правильный)
обновил аппку с плеймаркета - не помогло
Додано: Вів 12 бер, 2024 19:18
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