Зміни тарифів за картками «Банку Глобус» Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків. --- 10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку. Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
greenozon написав:Зміни тарифів за картками «Банку Глобус» Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків. --- 10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку. Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
пришел про это пуш, хотел открыть - "помилка"... И всьо - после этого в аппку вообще зайти не могу поле ввода 4-цифренного кода - "помилка" и всьо (код правильный) обновил аппку с плеймаркета - не помогло