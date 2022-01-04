RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 112113114115>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 09:20

Скажите, как гасить кредитку, например, 30.04? В этот день уже только сепом или ещё можно толкнуть чужим или потянуть своим п2п?
Как долго п2п у них проводится?
la9
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 02.07.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 10:58

la9

Иногда, по наблюдениям, такое впечатление, что СЕП -платежи проводят в ручном режиме в самом конце дня.

Поєтому 1 день в запас и спите спокойно. :)
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 101
З нами з: 03.03.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 11:09

Умови отримання бонусу від Мінфіну

https://minfin.com.ua/ua/deposits/700-k ... &sku=16496

В акції не беруть участь депозити
Оформлені клієнтами, які мають діючі вклади та/або мали вклади у банку впродовж останніх 90 днів до подання заявки на участь у акції
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16199
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 10:49

Зміни тарифів за картками «Банку Глобус»
Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків.
---
10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку.
Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць
https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
greenozon
 
Повідомлень: 16092
З нами з: 01.06.14
Подякував: 414 раз.
Подякували: 1586 раз.
 
Профіль
1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:10

Re: Банк Глобус

greenozon написав:Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць


але не більше залишку власних коштів.
Zochan
 
Повідомлень: 1083
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 11:24

  greenozon написав:Зміни тарифів за картками «Банку Глобус»
Змінюється плата за обслуговування неактивних рахунків.
---
10 квітня набирають чинності нові тарифи за всіма картками «Банку Глобус», а саме змінюється плата за обслуговування неактивного рахунку.
Розмір комісії зросте у два рази — до 100₴ на місяць
https://tabfin.pp.ua/news/bank-globus-n ... -apr-2024/
пришел про это пуш, хотел открыть - "помилка"...
И всьо - после этого в аппку вообще зайти не могу поле ввода 4-цифренного кода - "помилка" и всьо :( (код правильный)
обновил аппку с плеймаркета - не помогло
flysoulfly
 
Повідомлень: 4579
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 бер, 2024 19:18

  Vatsyk написав:la9

Иногда, по наблюдениям, такое впечатление, что СЕП -платежи проводят в ручном режиме в самом конце дня.

Поєтому 1 день в запас и спите спокойно. :)

А через п2п кредитку можно гасить и когда крайний срок таким способом?
la9
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 02.07.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:11

Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?
la9
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 02.07.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:42

  la9 написав:Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?

Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.
la9
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 02.07.09
Подякував: 492 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:00

  la9 написав:
  la9 написав:Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?

Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО! закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия :idea:
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается :idea: Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.

Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5188
З нами з: 05.05.21
Подякував: 397 раз.
Подякували: 980 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 112113114115>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 25, 26, 27
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
260 139912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 15:11
ksu
ПроКредит Банк 1 ... 40, 41, 42
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
415 189436
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 11:26
sens
Банк Український Капітал 1 ... 15, 16, 17
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
160 116364
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 бер, 2024 17:40
VLADPn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.