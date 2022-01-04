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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:18

  Amethyst написав:
  la9 написав:
  la9 написав:Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?

Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО! закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия :idea:
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается :idea: Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.

Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца :idea:

А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:50

  Amethyst написав:...
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.


Наконец то понятно объяснили, спаибо.
Хоть они мне лимита и не дают))), но понятно теперь, что и так бывает)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:53

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО! закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия :idea:
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается :idea: Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.

Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца :idea:

А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?

Новый грейс закрывается в следующем месяце. Т.е. при открытии грейса в апреле загасить его обязательно нужно до конца мая.

Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:20

Re: Банк Глобус

Amethyst написав:Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца :mrgreen:


Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
Alpha1251
 
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