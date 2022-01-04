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Банк Глобус
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:18
Amethyst написав: la9 написав: la9 написав:
Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?
Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.
У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО!
закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца
А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
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la9
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:50
Amethyst написав:
...
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Наконец то понятно объяснили, спаибо.
Хоть они мне лимита и не дают))), но понятно теперь, что и так бывает)
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Feh14
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:53
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.
У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО!
закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца
А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
Новый грейс закрывается в следующем месяце. Т.е. при открытии грейса в апреле загасить его обязательно нужно до конца мая.
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
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Amethyst
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:20
Amethyst написав:
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
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Alpha1251
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:27
Афигеть! А я ещё расстраивался, что не дают кредитный лимит.
Тут ещё спасибо надо сказать, что отказали
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arkavs
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:28
Alpha1251 написав: Amethyst написав:
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
Не раз в 2 мес, а до конца след. мес после 1й покупки в грейсе!!
Эт если не хотите платить стандартные %% за кредит
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Amethyst
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