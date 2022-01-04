RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 112113114115

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:18

  Amethyst написав:
  la9 написав:
  la9 написав:Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?

Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО! закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия :idea:
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается :idea: Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.

Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца :idea:

А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
la9
 
Повідомлень: 2602
З нами з: 02.07.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:50

  Amethyst написав:...
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.


Наконец то понятно объяснили, спаибо.
Хоть они мне лимита и не дают))), но понятно теперь, что и так бывает)
Feh14
 
Повідомлень: 79
З нами з: 13.02.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 14:53

  la9 написав:
  Amethyst написав:
  la9 написав:Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО! закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия :idea:
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается :idea: Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.

Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца :idea:

А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?

Новый грейс закрывается в следующем месяце. Т.е. при открытии грейса в апреле загасить его обязательно нужно до конца мая.

Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 05.05.21
Подякував: 397 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:20

Re: Банк Глобус

Amethyst написав:Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца :mrgreen:


Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
Alpha1251
 
Повідомлень: 365
З нами з: 02.04.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:27

Re: Банк Глобус

Афигеть! А я ещё расстраивался, что не дают кредитный лимит.
Тут ещё спасибо надо сказать, что отказали
arkavs
Аватар користувача
 
Повідомлень: 511
З нами з: 11.06.15
Подякував: 851 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 15:28

  Alpha1251 написав:
Amethyst написав:Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца :mrgreen:


Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?

Не раз в 2 мес, а до конца след. мес после 1й покупки в грейсе!!
Эт если не хотите платить стандартные %% за кредит :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5189
З нами з: 05.05.21
Подякував: 397 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 112113114115
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 25, 26, 27
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
261 140046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 15:31
Nikstep
ПроКредит Банк 1 ... 40, 41, 42
harry_ » Чет 27 січ, 2022 20:56
415 189532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 бер, 2024 11:26
sens
Банк Український Капітал 1 ... 15, 16, 17
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 13:41
160 116426
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 бер, 2024 17:40
VLADPn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Universal Bank (15)
18.03.2024 16:16
Ринок праці (419)
18.03.2024 16:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.