Amethyst написав:

la9 написав: la9 написав: Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период? Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?

Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период. Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.

У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить...закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытияТолько после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открываетсяЧесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца