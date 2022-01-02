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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 бер, 2024 14:18
Amethyst написав: la9 написав: la9 написав:
Есть ли где-то список мсс, которые не входят в льготный период?
Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.
У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО!
закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца
А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
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la9
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:50
Amethyst написав:
...
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Наконец то понятно объяснили, спаибо.
Хоть они мне лимита и не дают))), но понятно теперь, что и так бывает)
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Feh14
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Додано: Пон 18 бер, 2024 14:53
la9 написав: Amethyst написав: la9 написав:
Поддержка говорит, что у них вообще нет такого понятия, как льготный период.
У них открывается льготный период с первой покупки...а дальше можете тратить-тратить-тратить... НО!
закрывается этот льготный период в конце следующего мес после той первой покупки... т.е. нужно будет на тот момент к закрытию погасить все траты уже текущего и того предыдущего месяца открытия
Только после этого можно открывать НОВЫЙ грейс, сделав новую покупку.
Т.е. грейс может быть тока один -- текущий, и пока его не закроешь, то новый не открывается
Чесно говоря, это не (револьверный) кредлимит, а разрешенный овердрафт.
Можно и сразу закрыть открытый грейс хоть на сл. день, погасив всю задолженность, а мона таки и покувыркаться до конца сл. месяца
А если я начал пользоваться в марте, потратил его, загасил полностью, в марте не тратил, то дальнейшие траты апреля должен загасить до конца апреля или мая?
Новый грейс закрывается в следующем месяце. Т.е. при открытии грейса в апреле загасить его обязательно нужно до конца мая.
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
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Amethyst
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:20
Amethyst написав:
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
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Alpha1251
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:27
Афигеть! А я ещё расстраивался, что не дают кредитный лимит.
Тут ещё спасибо надо сказать, что отказали
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arkavs
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Додано: Пон 18 бер, 2024 15:28
Alpha1251 написав: Amethyst написав:
Тут еще прикол: обязательства по грейсу банк отображает в начале сл. месяца, однако все траты того сл. месяца ТОЖЕ надлежит загасить до конца того месяца
Значит ли это, что раз в 2 мес обязательно выходить в 0?
Не раз в 2 мес, а до конца след. мес после 1й покупки в грейсе!!
Эт если не хотите платить стандартные %% за кредит
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Amethyst
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Додано: Сер 20 бер, 2024 08:34
Кстати, все знают что с Глобуса можно мобильные пополнять и на другие карты переводить от 1 копейки. Я не знал)
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Feh14
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Додано: Сер 20 бер, 2024 14:14
Feh14 написав:
Кстати, все знают что с Глобуса можно мобильные пополнять и на другие карты переводить от 1 копейки. Я не знал)
можно с Глобуса пополнить мобильный с карты другого банка на 1+ коп. ?
без комиссии?
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 бер, 2024 15:50
flysoulfly написав: Feh14 написав:
Кстати, все знают что с Глобуса можно мобильные пополнять и на другие карты переводить от 1 копейки. Я не знал)
можно с Глобуса пополнить мобильный с карты другого банка на 1+ коп. ?
без комиссии?
не знаю. С самого Глобуса можно.
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Feh14
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Додано: Чет 21 бер, 2024 13:51
Банком було заблоковано рахунок для виплати відсоткіd за депозитом під приводом необхідності ідентифікації, згідно Постанови НБУ №65. Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні. Клієнтська підтримка на моє звернення повідомила, що я, як клієнт, віднесений до третьої групи ризику і, згідно до ПОСТАНОВи від 19.05.2020 № 65 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, маю зявитися до банку для ідентифікації.
Прошу пояснити, на яких підставах отримання раз на один–два місяці відсотків за власним депозитом, або перерахування їх на свою ж картку створює середній ризик для банку, які підозри щодо мене, чи моєї діяльності має банк, позбавивши мене права бути віднесеній до підпункту 3 пункту 13 Додадку №1 вказаного Положення з терміном ідентифікації раз на 5 років?
До відома: у 2023 році мене було ідентифіковано для отримання віртувальної картки Глобус +. Банк «фотографував» мене в анфас, профіль та усміхненою, отримав фотокопії необхідних документів, - цього замало?
Відповідь, яка мене не задовольнить, буду оскаржувати і, одночасно, наполягати на проведенні верифікації шляхом відеотрансляції, що передбачено багато разів згаданим Положенням.
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i-botanik
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