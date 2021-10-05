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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:08

Re: Банк Глобус

  i-botanik написав:Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21

  Amethyst написав:
  i-botanik написав:Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня

Гарне питання. Сподіваюсь у 2021 році. простішим видається шлях верифікації через відеотрансляцю. зазвичай банки попереджають про блокування на підставі спливу терміну ідентифікації. я ж про це дізналась випадково
i-botanik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 бер, 2024 13:14

  i-botanik написав:
  Amethyst написав:
  i-botanik написав:Останній раз фізично я булв присутня у банку у 2021 році, усі наступні депозити оформлялися через додатк на смартфоні.
Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
Можна спробувати замовити пдф-Анкету з КЕП-підписом. Телефонуйте у своє від-ня

Гарне питання. Сподіваюсь у 2021 році. простішим видається шлях верифікації через відеотрансляцю. зазвичай банки попереджають про блокування на підставі спливу терміну ідентифікації. я ж про це дізналась випадково

Ого, я так зрозумів, що вимагають фізично звернутися у відділення? Я відкривав рахунок дистанційно, щоб не пхатися в інше місто, а тепер для актуалізації і мене можуть змусити фізично іхати до відлілення?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 27 бер, 2024 01:11

1finanсier А чого ж не можуть, сам пан собі хазяїн.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 07:26

Re: Банк Глобус

Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
Incasso
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