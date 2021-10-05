Коли ви останній раз фізично підписували Анкету, у якому році?
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Додано: Чет 21 бер, 2024 14:08
Re: Банк Глобус
Додано: Чет 21 бер, 2024 14:21
Гарне питання. Сподіваюсь у 2021 році. простішим видається шлях верифікації через відеотрансляцю. зазвичай банки попереджають про блокування на підставі спливу терміну ідентифікації. я ж про це дізналась випадково
Додано: Вів 26 бер, 2024 13:14
Ого, я так зрозумів, що вимагають фізично звернутися у відділення? Я відкривав рахунок дистанційно, щоб не пхатися в інше місто, а тепер для актуалізації і мене можуть змусити фізично іхати до відлілення?
Додано: Чет 28 бер, 2024 07:26
Re: Банк Глобус
Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
Додано: Чет 28 бер, 2024 09:13
Підкажіть, як посприяти отриманню кредитного ліміту на карту? Вбудована функція в додатку зразу дає "Відмова у підвищенні ліміту".
Додано: Чет 28 бер, 2024 11:23
Я і депозити клав і ніяк, теж не давали навіть і 5 грн через додаток, потім підказали тут на форумі такий алгоритм, звернувся в підтримку і заявив, що це за така уйня, що і депозити тримаю і карткою користуюся, а мені - шиш, взяли в опрацювання заявку, потім через тиждень налили 10 штук, але на цю схему потрібно мати мотивацію, якщо тільки користуєтеся і все, то скоріш за все нічого і не дадуть.
Додано: Чет 28 бер, 2024 11:24
Re: Банк Глобус
если на счету были например 1200 долларов (купленных в додатку),
потом 1000 дол прошли 3мес.депозитные чистилище от комиссии 1% за снятие, а 200 - так и лежали все время на счету.
хитрый вопрос: если снимаю 1000, оно снимет интелектуально,т.е. поймет что я хочу снять именно отдепозиченную тыщу, или может снять сначала 200 "грязных" с комисом 2 бакса, а потом уже брать из отдепозиченных (800)?
п.с. аналогичный вопрос имею и по Клир.Дому ?
Додано: Чет 28 бер, 2024 11:40
Додано: Чет 28 бер, 2024 22:40
Глобус несподівано блокує кошти
Як і у дописувача вище, сьогодні виникли проблеми з переказом грошей з Глобуса. В березні закінчилось декілька онлайн депозитів, які повертались на рахунок Онлайн для виплат. Ще декілька днів назад жодних проблем з переказами в інші банки не було, як не було і сповіщень про необхідність чергової верифікації даних. Сьогодні закінчився останній деп. і все почалося з відхилення переказів на картку іншого банку. Зателефонував в підтримку, взяли паузу на перевірку, а через декілька годин отримав дзвінок з відділення з наполегливим проханням з'явитись у відділення особисто для оновлення анкети. Відділення знаходиться в дуже незручному зараз для мене місці. На питання про дистанційну верифікацію отримав відповідь, що треба особисто. На питання чому не попередили заздалегідь - відповіді не отримав.
Після таких приколів є бажання припинити відносини з глобусом.
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