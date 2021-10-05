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Банк Глобус
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Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:34
Incasso написав:
Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
мабуть, тому що для депозитної картки то вже інша транзакція. "Депозитні кошти" - лише при транзакції безпосередньо з депозиту.
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flysoulfly
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Додано: Нед 31 бер, 2024 05:26
flysoulfly написав: Incasso написав:
Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
мабуть, тому що для депозитної картки то вже інша транзакція. "Депозитні кошти" - лише при транзакції безпосередньо з депозиту.
Логічно і це стало зрозуміло. Питання, може скоріше до розробників моб додатку, чому , коли готуєшь таку транзакцію в додатку , вони показують відсутьність комісіі, показують комісія 0,0 грн.?...ну то вже таке...недолуглість, або хитрість...А додаткові витрати в вигляді комісіі людина повинна бачити правдиві!!!!
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Incasso
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Додано: Нед 31 бер, 2024 16:50
Incasso написав:
Питання, може скоріше до розробників моб додатку, чому , коли готуєшь таку транзакцію в додатку , вони показують відсутьність комісіі, показують комісія 0,0 грн.?
Ну це вхідна коміс самої Депозитної карти. Мало хто з розробників вміє ідентификувати Тарифи карти-отримувача. Але згоден, що по внутрібанку все ж долугі смузисти могли і прогнутися, але
Наприклад, Моня малює коміс за зарахування на КдВ Привата і картки ПУМБи (за БІНом)... Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН), а там коміс таки немає...Ото і малюй аби що заздалегідь
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Amethyst
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23
Amethyst написав:Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН)
Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))
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Zochan
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Додано: Нед 31 бер, 2024 18:36
Zochan написав:
Amethyst написав:Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН)
Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))
Ще придивиться до карток Глобуса. Наприклад, Пумба їх бачить як ГазМяс )
Але то таке, головне, що додумати за отримувача не завжди можна на 100%
Он Алка і про себе в ССА не завжди все знає
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Amethyst
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