мабуть, тому що для депозитної картки то вже інша транзакція. "Депозитні кошти" - лише при транзакції безпосередньо з депозиту.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:34
Додано: Нед 31 бер, 2024 05:26
Логічно і це стало зрозуміло. Питання, може скоріше до розробників моб додатку, чому , коли готуєшь таку транзакцію в додатку , вони показують відсутьність комісіі, показують комісія 0,0 грн.?...ну то вже таке...недолуглість, або хитрість...А додаткові витрати в вигляді комісіі людина повинна бачити правдиві!!!!
Додано: Нед 31 бер, 2024 16:50
Re: Банк Глобус
Ну це вхідна коміс самої Депозитної карти. Мало хто з розробників вміє ідентификувати Тарифи карти-отримувача. Але згоден, що по внутрібанку все ж долугі смузисти могли і прогнутися, але
Наприклад, Моня малює коміс за зарахування на КдВ Привата і картки ПУМБи (за БІНом)... Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН), а там коміс таки немає...Ото і малюй аби що заздалегідь
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23
Re: Банк Глобус
Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))
Додано: Нед 31 бер, 2024 18:36
Ще придивиться до карток Глобуса. Наприклад, Пумба їх бачить як ГазМяс )
Але то таке, головне, що додумати за отримувача не завжди можна на 100%
Он Алка і про себе в ССА не завжди все знає
Додано: Пон 01 кві, 2024 09:03
Re: Банк Глобус
Цікава розмова за картки і комісіі вийшла...там граємо, там не граємо, а це переверніть, бо там риба лежала..
Додано: Пон 01 кві, 2024 09:48
Комісія за обслуговування картки
Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні! Таке собі...
Додано: Пон 01 кві, 2024 10:10
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?
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