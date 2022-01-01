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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 10:34

  Incasso написав:Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
мабуть, тому що для депозитної картки то вже інша транзакція. "Депозитні кошти" - лише при транзакції безпосередньо з депозиту.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 05:26

  flysoulfly написав:
  Incasso написав:Чому в моб додатку , коли з рахунку онлайн переказуєш власні кошти (депозит,відсотки) на картку депозитну, то пише комісія 0,00 , але згодом знімає 1% ?
мабуть, тому що для депозитної картки то вже інша транзакція. "Депозитні кошти" - лише при транзакції безпосередньо з депозиту.

Логічно і це стало зрозуміло. Питання, може скоріше до розробників моб додатку, чому , коли готуєшь таку транзакцію в додатку , вони показують відсутьність комісіі, показують комісія 0,0 грн.?...ну то вже таке...недолуглість, або хитрість...А додаткові витрати в вигляді комісіі людина повинна бачити правдиві!!!!
Incasso
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 16:50

Re: Банк Глобус

  Incasso написав:Питання, може скоріше до розробників моб додатку, чому , коли готуєшь таку транзакцію в додатку , вони показують відсутьність комісіі, показують комісія 0,0 грн.?
Ну це вхідна коміс самої Депозитної карти. Мало хто з розробників вміє ідентификувати Тарифи карти-отримувача. Але згоден, що по внутрібанку все ж долугі смузисти могли і прогнутися, але :(
Наприклад, Моня малює коміс за зарахування на КдВ Привата і картки ПУМБи (за БІНом)... Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН), а там коміс таки немає...Ото і малюй аби що заздалегідь :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:23

Re: Банк Глобус

Amethyst написав:Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН)

Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 бер, 2024 18:36

  Zochan написав:
Amethyst написав:Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН)

Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))

Ще придивиться до карток Глобуса. Наприклад, Пумба їх бачить як ГазМяс )
Але то таке, головне, що додумати за отримувача не завжди можна на 100%
Он Алка і про себе в ССА не завжди все знає :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:03

Re: Банк Глобус

Цікава розмова за картки і комісіі вийшла...там граємо, там не граємо, а це переверніть, бо там риба лежала..
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 09:48

Комісія за обслуговування картки

Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні! Таке собі...
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 10:10

  Annet_ написав:Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні!
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?
flysoulfly
 
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