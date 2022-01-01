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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 кві, 2024 19:51
flysoulfly написав: Annet_ написав:
Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні!
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?
В Додатку Глобуса. Й, як мені пояснив вже третій оператор, якщо сплачувати у Додатку Глобуса, операція не враховується, а, якщо на сайті оператора, то враховується. У Вас теж така інфо, бо я дуже сумніваюся в їх компетенції?
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Додано: Пон 01 кві, 2024 20:27
Annet_ написав: flysoulfly написав: Annet_ написав:
Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні!
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?
В Додатку Глобуса. Й, як мені пояснив вже третій оператор, якщо сплачувати у Додатку Глобуса, операція не враховується, а, якщо на сайті оператора, то враховується. У Вас теж така інфо, бо я дуже сумніваюся в їх компетенції?
у мене не інфо ,а IMHO
У багатьох банківських додатках такі операції не враховувалися б, тре було через додаток провайдера.
А компетенція глобусна відома -
"Бест фентезі теллерс" на районі
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:50
якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
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Додано: Вів 02 кві, 2024 15:53
greenozon написав:
якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
коли оновлювався додаток?
який android?
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Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01
flysoulfly написав: greenozon написав:
якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
коли оновлювався додаток?
який android?
Це після сьогоднішньої оновлення, в мене теж так.
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Додано: Вів 02 кві, 2024 17:46
це щось новеньке!
спершу після входу в додатко взгалі чуть із крісла не випав - написано щось а-ля додаток на техобслуговуванні, чекайте
через 10 хв пустило але оці червоні помилки сипало
АНдр 13
додаток мабуть останній
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