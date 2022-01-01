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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 19:51

  flysoulfly написав:
  Annet_ написав:Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні!
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?

В Додатку Глобуса. Й, як мені пояснив вже третій оператор, якщо сплачувати у Додатку Глобуса, операція не враховується, а, якщо на сайті оператора, то враховується. У Вас теж така інфо, бо я дуже сумніваюся в їх компетенції? :?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 20:27

  Annet_ написав:
  flysoulfly написав:
  Annet_ написав:Банк списав комісію 15 грн за обслуговування картки. Хоча було зроблено 4 операції (поповнення мобільного). Служба підтримки сказала: "Щоб не оплачувати 15 грн/міс необхідно робити 4 торгові операції (розрахунки на пос терміналі) карткою або токеном (NFC)".
Тобто не тільки мобільний, але й усі он-лайн операції не враховуються, тільки фізичні!
оплата за мобільний була на сайті або в додатку саме провайдера?

В Додатку Глобуса. Й, як мені пояснив вже третій оператор, якщо сплачувати у Додатку Глобуса, операція не враховується, а, якщо на сайті оператора, то враховується. У Вас теж така інфо, бо я дуже сумніваюся в їх компетенції? :?
у мене не інфо ,а IMHO :) У багатьох банківських додатках такі операції не враховувалися б, тре було через додаток провайдера.
А компетенція глобусна відома - :) "Бест фентезі теллерс" на районі
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:50

якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 15:53

  greenozon написав:якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
коли оновлювався додаток?
який android?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 16:01

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:якось додаток дивно збоїть
куди не ткнеш - "Сталась неочікувана помилка, спробуйте пізніше"
коли оновлювався додаток?
який android?
Це після сьогоднішньої оновлення, в мене теж так.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 17:46

це щось новеньке!
спершу після входу в додатко взгалі чуть із крісла не випав - написано щось а-ля додаток на техобслуговуванні, чекайте :?: :?:

через 10 хв пустило але оці червоні помилки сипало

АНдр 13
додаток мабуть останній
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 21:12

  Amethyst написав:
  Zochan написав:
Amethyst написав:Але кардпроцесінгом Пумби користується і Акорд (той же БІН)

Ось чому відображається, що це картка ПУМБ, коли роблю переказ на картку Акорда )))

Ще придивиться до карток Глобуса. Наприклад, Пумба їх бачить як ГазМяс )
Але то таке, головне, що додумати за отримувача не завжди можна на 100%
Он Алка і про себе в ССА не завжди все знає :lol:

Бо газмяс попродавав свої біни. Якось писали в відгуках на мінфіні, що картки, які світяться в бінлісті як газмяс як карткам комінбанку і таке інше, десь мені зустрічалось
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2024 15:55

Надо перебросить деньги из Глобуса в РВС, но есть загвоздка: Глобус не может выдать больше 100 тысяч с депозитной карты из-за лимита НБУ, перевод на депозитные карты других клиентов будет с комиссией за зачисление, а если перевести на Глобус Плюс, то там за обналичивание комиссия.
Глобус может несколькими картами перевести эти деньги, но тут уже подводит РВС. На депозитную карту зачисление тоже с комиссией, других счетов пока нет, но и у других счетов тоже не гладко. В тарифе Персональный оформление карты 150 грн, у RWS Online 2.0 перечисление внутри банка с комиссией.

Что посоветуете? Даже если в кассе получать и в руках нести, то только 100 тысяч дадут. И к тому же перенести/перевести надо уже через пару дней.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 08:40

Re: Банк Глобус

Чим цікавий рвс? Нічого особливого не бачив. Є звичайна карта рвс,здається без комісії. Може інші банки придивіться.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:14

  tarasum написав:Чим цікавий рвс? Нічого особливого не бачив. Є звичайна карта рвс,здається без комісії. Може інші банки придивіться.

Ну, разве 16,5% на год каждый банк предлагает? А там ещё плюс оплата каждый месяц одного коммунального платежа.
А что такое обычная карта РВС? Смотрел в разделе платежных карт, там есть депозитная, тариф Персональный, RWS online 2.0 и ещё куча всяких, которые мне не дадут точно: зарплатная, пенсионная и т.п.
candidat
 
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