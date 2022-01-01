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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2024 10:21
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 12:24
candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
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