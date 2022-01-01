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Банк Глобус
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:21
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 12:24
candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
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Amethyst
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:30
Amethyst написав: candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:32
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:39
candidat написав: Amethyst написав: candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.
Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )
Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення
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Amethyst
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:17
Amethyst написав:
Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )
Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення
Так в том-то и оно, что у РВС на депозитную карту зачисление с комиссией, а по другим продуктам то оформление платное, то перевод внутри банка с комиссией.
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