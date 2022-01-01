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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 10:21

Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 12:24

  candidat написав:Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?

Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:30

  Amethyst написав:
  candidat написав:Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?

Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+

Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:32

Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 13:39

  candidat написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?

Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+

Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.

Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )

Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 14:17

  Amethyst написав:Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )

Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення

Так в том-то и оно, что у РВС на депозитную карту зачисление с комиссией, а по другим продуктам то оформление платное, то перевод внутри банка с комиссией.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2024 15:47

Так в том-то и оно, что у РВС на депозитную карту зачисление с комиссией, а по другим продуктам то оформление платное, то перевод внутри банка с комиссией.

Як банк по комунальному депозиту вибирати яку послугу платити? Вхід та вихід з комісією РВС, простіше взяти банк з 15% і без проблем. Бачу тільки кеди(
tarasum
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