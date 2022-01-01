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Банк Глобус
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Додано: Вів 09 кві, 2024 10:21
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
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candidat
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Додано: Вів 09 кві, 2024 12:24
candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
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Amethyst
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:30
Amethyst написав: candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:32
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
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Додано: Вів 09 кві, 2024 13:39
candidat написав: Amethyst написав: candidat написав:
Кто-то проверял, как действует СЭП у Глобуса? Утверждается, что за один день можно слать по 5 платежей до 10 тысяч гривен на одни реквизиты, и это будет без комиссии. Потом ещё пять платежей на другие реквизиты и т.д. Т.е. можно за один день поотправлять до 50 тысяч на каждый доступный счёт. Это так?
Та можна мульён нашару слать СЕПом с онлайн-текущего, шо под возврат депо открывают в Глобус+
Так это ж если Онлайн. А тут речь о депозитной карте, куда упало после окончания Классического, открытого в отделении.
Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )
Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення
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Amethyst
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Додано: Вів 09 кві, 2024 14:17
Amethyst написав:
Так з такої Депозитки можна анлім натягати сторонім р2р (але може і фінмон у отримувача збудитися!.. тому краще на 2..3 банки з шаровим СЕПом розкидати).
От в Глобус+ буде обмеження типу до 50К! А стороннім буде анлім, тільки ліміти треба задрати! )
Ви на гільці РВС з'ясуйте яку картку треба обрати для шарового безготівкового поповнення
Так в том-то и оно, что у РВС на депозитную карту зачисление с комиссией, а по другим продуктам то оформление платное, то перевод внутри банка с комиссией.
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candidat
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Додано: Вів 09 кві, 2024 15:47
Так в том-то и оно, что у РВС на депозитную карту зачисление с комиссией, а по другим продуктам то оформление платное, то перевод внутри банка с комиссией.
Як банк по комунальному депозиту вибирати яку послугу платити? Вхід та вихід з комісією РВС, простіше взяти банк з 15% і без проблем. Бачу тільки кеди(
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tarasum
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Додано: Сер 10 кві, 2024 13:23
Откуда в этом банке взялись такие идиоты? Что за идиотизм - лимит при переводе со своей карты на свой депозит? Была хорошая ставка, натолкал сюда сдуру денег. Перевел ещё денег на карту, хотел ещё один депозит открыть - не пускает, превышен лимит. НБУ там из кожи вон лезет, чтоб люди открывали депозиты, а не скупали доллары, а идиоты в Глобусе устраивают такой цирк.
Мало того, закончился Классический, упал на депозитную карту. Там без комиссии даёт мизер переводить. Только тянуть с карты на карту другим банком. "Очень удобно", когда сумма большая. Хотел перебросить на Глобус Плюс, там два раза в месяц СЭП без комиссии. А фиг вам, лимит же там тот идиотский
Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!! 33 тысячи в месяц получается. Какие там сбережения, если тут только зарплата поместится с хвостиком.
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.
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candidat
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Додано: Сер 10 кві, 2024 13:31
candidat написав:
Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.
Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом
Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази
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Amethyst
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Додано: Сер 10 кві, 2024 14:48
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.
Шарик, треба всі тарифи вивчати,багато хитрить та шулерить.
РВС ще покруче,підключають смс всім,а відключають тільки через відділення.Комса на комсі
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tarasum
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Вів 09 кві, 2024 21:13
klug
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