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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 16:39
tarasum
Похоже,все банки это в той или иной степени намахалово.Например, по сравнению с Альянсом, из которого я второй день не могу вывести свои копейки,глобус еще так себе.Все познается в сравнении
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Додано: Сер 10 кві, 2024 16:45
tarasum написав:
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.
Шарик, треба всі тарифи вивчати,багато хитрить та шулерить.
РВС ще покруче,підключають смс всім,а відключають тільки через відділення.Комса на комсі
глобус самый хитрый банк из всех. хитрее был только михайловский, если открыли депозит с виртуалки в глобусе он туда и вернётся и снятие будет с комисом.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:11
vitaliiangel написав: tarasum написав:
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.
Шарик, треба всі тарифи вивчати,багато хитрить та шулерить.
РВС ще покруче,підключають смс всім,а відключають тільки через відділення.Комса на комсі
глобус самый хитрый банк из всех. хитрее был только михайловский, если открыли депозит с виртуалки в глобусе он туда и вернётся и снятие будет с комисом.
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13
Amethyst написав:
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн
...
изменить выплату на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13
vitaliiangel написав: Amethyst написав:
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн
...
изменить на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?
Можно! Заявой в отд-и. А любимое отд-е примет такую заяву и по телепону... Вы ж любитель возить шоколадки у рюкзаку ))
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Amethyst
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:39
Amethyst написав:
Можно! Заявой в отд-и. А любимое отд-е примет такую заяву и по телепону... Вы ж любитель возить шоколадки у рюкзаку ))
горячка не подтверждает
шоколадки для хороших людей от чистой души.
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Додано: Сер 10 кві, 2024 17:54
vitaliiangel
щодо неможливо - невірно, заявою в відділенні можна замінити
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