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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:39

tarasum
Похоже,все банки это в той или иной степени намахалово.Например, по сравнению с Альянсом, из которого я второй день не могу вывести свои копейки,глобус еще так себе.Все познается в сравнении
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 16:45

  tarasum написав:
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.

Шарик, треба всі тарифи вивчати,багато хитрить та шулерить.
РВС ще покруче,підключають смс всім,а відключають тільки через відділення.Комса на комсі

глобус самый хитрый банк из всех. хитрее был только михайловский, если открыли депозит с виртуалки в глобусе он туда и вернётся и снятие будет с комисом.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:11

  vitaliiangel написав:
  tarasum написав:
В общем, раньше считал Глобус нормальным банком. Теперь - полное разочарование. Никому не советую.

Шарик, треба всі тарифи вивчати,багато хитрить та шулерить.
РВС ще покруче,підключають смс всім,а відключають тільки через відділення.Комса на комсі

глобус самый хитрый банк из всех. хитрее был только михайловский, если открыли депозит с виртуалки в глобусе он туда и вернётся и снятие будет с комисом.

От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн :P ...
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13

  Amethyst написав:
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн :P ...

изменить выплату на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:13

  vitaliiangel написав:
  Amethyst написав:
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн :P ...

изменить на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?

Можно! Заявой в отд-и. А любимое отд-е примет такую заяву и по телепону... Вы ж любитель возить шоколадки у рюкзаку ))
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:39

  Amethyst написав:Можно! Заявой в отд-и. А любимое отд-е примет такую заяву и по телепону... Вы ж любитель возить шоколадки у рюкзаку ))
горячка не подтверждает
Зображення
шоколадки для хороших людей от чистой души.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 17:54

vitaliiangel

щодо неможливо - невірно, заявою в відділенні можна замінити
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:12

  Amethyst написав:
  candidat написав:Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.
Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом :)
Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази


а якщо відкривав поточні рахунки грн и долл у відділенні, а через декілька місяців реєструвався в додатку (по повній процедурі, - чому не за скороченою процедурою, якщо вже є клієнтом у базі - хз) , то який ліміт на операції, теж 400 тис в рік ?

пс. начебто казали у відділенні про 400 тис на рік, а може бути , а може і не бути обмежень, так і не зрозумів у віділенні. Також не зрозумів, як вони рахують той ліміт, так як пам'ятаю якось у відділенні при поповненні самі сказали, що у вас поповнень на ххх грн, а я рахую і розумію, що трохи більше; потім дивлюсь , а вони не врахували одне поповнення віртуальної картки. :roll: що їм нести у якості документів для розширення ліміту ? :roll: :roll:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:21

  a77 написав:
  Amethyst написав:
  candidat написав:Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+.
Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом :)
Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази


а якщо відкривав поточні рахунки грн и долл у відділенні, а через декілька місяців реєструвався в додатку (по повній процедурі, - чому не за скороченою процедурою, якщо вже є клієнтом у базі - хз) , то який ліміт на операції, теж 400 тис в рік ?

Так, для Глобус+ буде 400... Краще спочатку в Глобус+ реєструватися, а потім в офлайн. Ну от такі вони дивні 8)
Але зараз банка повністю переходить на новий застосунок, то може вже і для старичків не потрібна "перереєстрація". Просто звякніть у своє від-ня (не на 0800) і все узнаєте, що там у вас по Анкеті...

ПС. У кого є обмеження на 400К/рік, і є онлайн-депото, то у нього є але залочен Поточний Онлайн в застос-у :idea:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:23

  vitaliiangel написав:
  Amethyst написав:
От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн :P ...

изменить выплату на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?


я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся :twisted:
a77
 
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