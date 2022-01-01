candidat написав:Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+. Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази
а якщо відкривав поточні рахунки грн и долл у відділенні, а через декілька місяців реєструвався в додатку (по повній процедурі, - чому не за скороченою процедурою, якщо вже є клієнтом у базі - хз) , то який ліміт на операції, теж 400 тис в рік ?
пс. начебто казали у відділенні про 400 тис на рік, а може бути , а може і не бути обмежень, так і не зрозумів у віділенні. Також не зрозумів, як вони рахують той ліміт, так як пам'ятаю якось у відділенні при поповненні самі сказали, що у вас поповнень на ххх грн, а я рахую і розумію, що трохи більше; потім дивлюсь , а вони не врахували одне поповнення віртуальної картки. що їм нести у якості документів для розширення ліміту ?
candidat написав:Что это за нищебродский лимит - 400 тысяч в ГОД!!!
Такий ліміт надають для клієнтів, що реєструються онлайн в Глобус+. Достатньо звернутися у своє від-ня за Анкетою. У мене вийшло це теж зробити милом Підписав цю Анкету КЕПом і... отримав анлім на розміщення і перекази
а якщо відкривав поточні рахунки грн и долл у відділенні, а через декілька місяців реєструвався в додатку (по повній процедурі, - чому не за скороченою процедурою, якщо вже є клієнтом у базі - хз) , то який ліміт на операції, теж 400 тис в рік ?
Так, для Глобус+ буде 400... Краще спочатку в Глобус+ реєструватися, а потім в офлайн. Ну от такі вони дивні Але зараз банка повністю переходить на новий застосунок, то може вже і для старичків не потрібна "перереєстрація". Просто звякніть у своє від-ня (не на 0800) і все узнаєте, що там у вас по Анкеті...
ПС. У кого є обмеження на 400К/рік, і є онлайн-депото, то у нього є але залочен Поточний Онлайн в застос-у
Amethyst написав: От туда вернется если вам по каким-то причинам не открыли Текущий Онлайн ...
изменить выплату на Текущий Онлайн тоже нельзя, даже если вы его позже откроете. Не шулерство?
я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было. скоро будем проверять, как бабки вернутся