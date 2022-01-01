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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52
a77 написав:
я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
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