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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.5 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
2
2- Погане. Некомпетентне.
15%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
20%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52

  a77 написав:я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2024 20:25

  candidat написав:Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?

Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
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