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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 кві, 2024 19:52
a77 написав:
я когда в додатке открывал депозит для ранее уже купленной валюты, то указывал счёт для возврата , который мне в отделении открывали, и никакого предложения открыть новый "Текущий Онлайн" не было.
скоро будем проверять, как бабки вернутся
у меня долларового счёта не было, в отделении очередь и менеджер через стекло такая говорит: так открой в приложухе виртуалку, сделай на неё обмен и закинь на депозит. Ей то посрать на комис)
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Додано: Сер 10 кві, 2024 20:25
candidat написав:
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
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Додано: Сер 10 кві, 2024 23:21
24589 написав: candidat написав:
Опять это несовершенство языка.
Тарифы на перевод по реквизитам:
До 10000,00 грн - 0%
Понад 10000,00 грн - 0,5%
А ровно 10000,00 куда? 0 или 0,5%?
Не треба на мову гнати) «до» це включно, «по» не включно
Шооо, може навпаки?!
ДО - звичайно НЕвключно, але ж часто дописують "включно"
а от ПО -- завжди включно, що можна і не дописувати
..Але у нас часто просто ігнорять оті "до" і по замовчанню "до" таки вважають, що включно.. Так і живемо
ПС. У Глобуса таки 10К буде нашару. Перевірено мульон разів )
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Додано: Чет 11 кві, 2024 08:53
Глобус долив КЛ по картці до 50К
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Додано: Чет 11 кві, 2024 23:51
мсс код терминала будет видно при тестовой оплате картой GlobusPlus с нулевым лимитом на снятие ?
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